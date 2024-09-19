Электропоезд ЭС104 «Финист» будет запущен на маршруте Екатеринбург – Тюмень – Омск с 15 декабря.

Заместитель главы РЖД Иван Колесников на встрече с администрацией Свердловской области подтвердил запуск скоростной электрички по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск. Она начнет ходить с 15 декабря. Ранее сообщалось, что это будет электропоезд «Ласточка», но принято решение запустить более современную электричку – «Финист».

– Поезд будет ездить в Сибирь каждый день. Из Екатеринбурга «Финист» будет стартовать в 6:45, а прибывать в Омск в 19:45. Из Омска же электропоезд отправится в 10:57, а в Екатеринбург прибудет в 22:09. Остановки скоростной транспорт будет делать на станциях Шарташ, Камышлов, Ощепково, Тюмень, Ишим, Называевская, Любинская и других, – цитирует Колесникова ИА «Уральский меридиан».

Время в пути до Омска составит 12 часов 12 минут. Стоимость билета начинается от 2682 рублей. Это сопоставимо с поездкой на поезде дальнего следования.