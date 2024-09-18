Дома начали строить еще 10 лет назад.

Группа компаний «Стройбетон» сообщила о продвижении строительства ЖК «Сады Наука», который начали возводить 10 лет назад – в 2014 году. Этот жилищный комплекс располагается в Советском округе в границах улиц Заозерная – Королева – Тюленина.

В доме № 1 рабочие монтируют седьмой и восьмой этажи, а на втором приступили к фундаментным работам. Также работы идут в двух 10-этажных домах.

Первые дома собираются ввести в эксплуатацию в 2025 году. Изначально планировалось, что их сдадут в 2015 году, но ничего не вышло. В 2017 году строительство остановилось, а в 2018 году застройщик ООО «СК «Русмонтаж» запустил процедуру банкротства.

Владелец «Стройбетона» Олег Золотов заявил, что может достроить дома. В пошлом году Арбитражный суд Омской области передал права застройщика ЖСК «Сады Наука – Дом 2». Его председателем стал Дмитрий Золотов, он сын Олега Золотова.