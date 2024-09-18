Прокуратура направила в суд пять исков о понуждении ресурсников привести в порядок теплогенерирующие объекты.

Областная прокуратура подвела итоги проверок готовности региона к отопительному сезону. Как сообщили в ведомстве, в общей сложности было выявлено свыше 350 нарушений, в том числе ненадлежащее содержание трубопроводов и иного оборудования, отсутствие приборов учета выработанной тепловой энергии, длительное непроведение капитального ремонта зданий котельных, необеспечения нормативов запасов топлива и других.

На особом контроле у прокуроров нарушения, связанные с инцидентами на ТЭЦ минувшей зимой. Нарушения были выявлены на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Кировской районной котельной.

- В результате в суды были направлены 5 исковых заявлений о понуждении АО «ТГК-11», АО «Омск РТС» привести теплогенерирующие объекты в нормативное состояние. В настоящее время 4 иска рассмотрены и удовлетворены, почти 50 % из выявленных нарушений устранены, – отметили в прокуратуре.

Сегодня гендиректор АО «Омск РТС» Иван Ющенко заявил, что реальная готовность жилого фонда к началу отопительного сезона составляет 73 %. Тепло в дома омичей начнут давать на следующей неделе.