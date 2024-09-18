Компания «Россети» выплатит компенсацию за неисправную трансформаторную подстанцию, ставшую причиной несчастного случая.

Центральный районный суд взыскал с ПАО «Россети» компенсацию морального вреда, полученную ребенком. В суд с иском к властям обратилась мать девочки, получившей травму во время игры на детской площадке в поселке Загородном. Дошкольница упала и наткнулась на металлическую арматуру, которая торчала из-под земли у трансформаторной подстанции.

Маленькая омичка получила рваную рану бедра и лечилась в больнице. Мать пострадавшей просила взыскать в пользу дочери и в свою пользу денежную компенсацию морального вреда.

Суд установил, что трансформаторная подстанция принадлежит ПАО «Россети Сибирь». Подстанция расположена между многоквартирными домами и детскими площадками, она оказалась не огорожена. Установлено, что, как владелец источника повышенной опасности, организация не выполнила требований законодательства по установлению границ объекта.

Иск удовлетворили, взыскав с «Россетей» 120 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу ребенка и 70 тысяч рублей в пользу ее матери. Решение в законную силу не вступило и еще может быть оспорено.