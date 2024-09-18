Перевод на регулируемые тарифы должен осуществиться к лету 2027 года.

Мэр Омска Сергей Шелест представил горсовету план перехода частных перевозчиков на регулируемые тарифы. Разговоры об этом курсируют с 2019 года. Такая мера позволит властям контролировать рынок частных пассажирских перевозок: устанавливать централизованную стоимость проезда, регулировать маршруты и графики движения автобусов.

На данный момент в Омске работает 116 рейсов частных перевозчиков: 72 из них с регулируемыми тарифами, а 44 – с нерегулируемыми. Для перевода оставшихся маршрутов на регулируемые тарифы необходимо около 540 миллионов рублей в год, считает мэр. Переход на регулируемые тарифы может произойти летом 2027 года. Именно столько времени заложила городская администрация, чтобы убедить перевозчиков заключить соответствующие договоры с департаментом транспорта.

Сейчас в бюджете города нет средств на эти цели, поэтому переход запланирован не ранее 1 июля 2027 года