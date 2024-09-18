Омск-Информ
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·Образование

Чтобы остановить рост заболеваемости ОРВИ, в образовательных учреждениях начали отопительный сезон.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в омских школах закрыли на карантин уже 85 учебных классов. В детских садах не работают 12 групп, сообщили в городском департаменте образования.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест объявил о начале отопительного сезона в образовательных учреждениях. На конец рабочего дня 17 сентября системы отопления заработали в 28 школах, 42 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования. Эти меры должны помочь снизить заболеваемость детей.

·Образование

Чтобы остановить рост заболеваемости ОРВИ, в образовательных учреждениях начали отопительный сезон.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в омских школах закрыли на карантин уже 85 учебных классов. В детских садах не работают 12 групп, сообщили в городском департаменте образования.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест объявил о начале отопительного сезона в образовательных учреждениях. На конец рабочего дня 17 сентября системы отопления заработали в 28 школах, 42 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования. Эти меры должны помочь снизить заболеваемость детей.