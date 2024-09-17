Омск-Информ
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·Общество

Сегодня отопление появилось в первых школьных и дошкольных учреждениях.

Сегодня, 17 сентября, в омских детских садах и школах появилось отопление. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Сегодня на конец рабочего дня в Омске системы отопления заработали в 28 школах, 42 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования, – сообщил градоначальник.

По словам Сергея Шелеста, завтра процесс продолжится. При этом жилые дома начнут массово подключать к теплу со следующей недели.

·Общество

Сегодня отопление появилось в первых школьных и дошкольных учреждениях.

Сегодня, 17 сентября, в омских детских садах и школах появилось отопление. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Сегодня на конец рабочего дня в Омске системы отопления заработали в 28 школах, 42 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования, – сообщил градоначальник.

По словам Сергея Шелеста, завтра процесс продолжится. При этом жилые дома начнут массово подключать к теплу со следующей недели.