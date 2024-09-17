Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Как отметил глава города, это будет способствовать укреплению межнациональной дружбы с кыргызским народом.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в городе появится улица, названная именем великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом градоначальник объявил на открытии Дней кыргызской культуры в государственной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

– Обсудили с коллегами из Кыргызстана меры укрепления межнациональной дружбы, считаю, хорошим шагом на этом пути станет присвоение одной из улиц Омска имени великого писателя Чингиза Айтматова, – заявил Шелест.

Сегодня на территории Омской области проживает более 10 тыс. представителей кыргызского народа. Дни кыргызской культуры призваны познакомить омичей с их традициями и обычаями.

·Культура/Афиша

Как отметил глава города, это будет способствовать укреплению межнациональной дружбы с кыргызским народом.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что в городе появится улица, названная именем великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом градоначальник объявил на открытии Дней кыргызской культуры в государственной научной библиотеке имени А. С. Пушкина.

– Обсудили с коллегами из Кыргызстана меры укрепления межнациональной дружбы, считаю, хорошим шагом на этом пути станет присвоение одной из улиц Омска имени великого писателя Чингиза Айтматова, – заявил Шелест.

Сегодня на территории Омской области проживает более 10 тыс. представителей кыргызского народа. Дни кыргызской культуры призваны познакомить омичей с их традициями и обычаями.