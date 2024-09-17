Квартиры в доме на улице Перелета ждут 167 участников долевого строительства жилья.
На улице Перелета в Кировском округе Омска достраивают дом, квартиры в котором ждут свыше полутора сотен дольщиков. На сегодняшний день объект готов более чем на 70 %, строителям осталось закончить последний этаж.
– Сейчас подрядная организация ООО «Строитель» возводит последний 16-й этаж, монтирует окна в квартирах и на лоджиях, занимается устройством лестниц в подъездах, – сообщили в областном Минстрое. – Тепловой контур здания закрывают к началу отопительного сезона, чтобы в срок провести пусконаладочные работы системы отопления и в теплых помещениях завершить монтаж внутренних инженерных коммуникаций.
На объекте работают специалисты по установке систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Параллельно ведется монтаж фасадов. Всего в доме на Перелета, 2, будет 185 квартир, из них 167 передадут участникам долевого строительства. Ключи от долгожданного жилья люди получат до конца текущего года.