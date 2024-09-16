В топе женских имен находится Софья, а мужских – Михаил.

В омском ЗАГСе рассказали, какие имена чаще всего выбирают омичи для своих детей, сообщает Город55. Самое популярное имя для девочки – София, так назвали 226 новорожденных. Месяц назад это имя также возглавляло топ рейтинга.

На втором месте находится имя Анна, такое имя дали 221 ребенку. На третьем месте разместилось имя Ева. Так назвали 182 девочки.

У мальчиков самым популярным именем стало имя Михаил. Так назвали 228 новорожденных. На втором месте в топе находится имя Артем (225 детей), а на третьем – Александр (214 новорожденных).