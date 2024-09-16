Омск-Информ
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·Общество

Рост штатной численности составил 180 тыс. человек.

Сегодня, 16 сентября, опубликовали новый указ президента России Владимира Путина. Этот документ связан с увеличением штатной численности Вооруженных сил РФ.

В указе говорится об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 389 130 человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

В прошлый раз увеличение численности армии происходило в декабре прошлого года. Тогда ее размер составлял 2 209 130 человек.

·Общество

Рост штатной численности составил 180 тыс. человек.

Сегодня, 16 сентября, опубликовали новый указ президента России Владимира Путина. Этот документ связан с увеличением штатной численности Вооруженных сил РФ.

В указе говорится об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 389 130 человек, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

В прошлый раз увеличение численности армии происходило в декабре прошлого года. Тогда ее размер составлял 2 209 130 человек.