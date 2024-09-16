Омск-Информ
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·Общество

За минувшую неделю в регионе был зарегистрирован 381 случай заболевания.

С 9 по 15 сентября в Омской области был зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 100 тыс. населения. Это на 1,1% больше, чем неделю назад.

Рост количества заболевших уже начал сказываться на работе учреждений. Так, в школах Омска закрыты на карантин 22 класса. Не работают и 7 групп в детских садах города.

·Общество

За минувшую неделю в регионе был зарегистрирован 381 случай заболевания.

С 9 по 15 сентября в Омской области был зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Показатель заболеваемости составил 20,8 на 100 тыс. населения. Это на 1,1% больше, чем неделю назад.

Рост количества заболевших уже начал сказываться на работе учреждений. Так, в школах Омска закрыты на карантин 22 класса. Не работают и 7 групп в детских садах города.