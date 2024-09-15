В пресс-службе клуба заявили, что сейчас все выплаты приходят вовремя.

Пресс-служба футбольного клуба «Иртыш» распространила комментарий о задолженности перед игроками, тренерским штабом и персоналом команды. Ранее «Омск-информ» сообщал, что при прежнем главном тренере и одновременно президенте клуба Валерии Петракове накопилась задолженность по зарплатам и премиальным на общую сумму 5 млн рублей.

Старший администратор и начальник команды отсудили у клуба в общей сложности 1,3 млн рублей. Затем в палату решения споров Российского футбольного союза пошли пятеро игроков омской команды. Организация обязала «Иртыш» выплатить им зарплату. Еще 11 спортсменов подали иски в суд.

Как уточнили в футбольном клубе, в период руководства клубом Дмитрия Сычева в «Иртыше» заработная плата выплачивалась регулярно, в полном объеме и в установленные внутренними локальными актами сроки.

– Президентом футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев стал 30 января 2024 года и действует на основании устава клуба, который не разрешает принимать решение о финансовых операциях единолично, – отметили в ФК «Иртыш».

Отмечается, что с обратившимися в Российский футбольный союз в связи с невыплатой премиальных работниками клуба, включая игроков, финансовые вопросы урегулированы.

– Перед началом сезона 2024/25 годов все претензии по задолженности обратившихся в РФС сотрудников клуба в части премий урегулированы и сняты. Клуб прошел лицензирование, в том числе по финансовым критериям, – рассказали в пресс-службе.

И добавили, что футбольный клуб «Иртыш» и президент Дмитрий Сычев продолжают активную работу по поиску новых партнеров клуба на сезон 2024/25 годов.