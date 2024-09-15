Общая задолженность составляет 5 млн рублей. Некоторые футболисты живут без выплат с осени прошлого года.

Футболистам омского «Иртыша» задолжали зарплаты и премиальные на общую сумму 5 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash. Некоторые спортсмены живут без выплат с осени прошлого года.

Долги накопились в тот период, как главным тренером команды и одновременно президентом клуба был Валерий Петраков. В январе текущего года президентом «Иртыша» стал легендарный Дмитрий Сычев, воспитанник омского футбола. При нем ситуация в клубе начала меняться в лучшую сторону. ФК «Иртыш», в частности, подписал спонсорский контракт с «Альфа-банком».

Безусловно, старые долги необходимо отдавать. Старший администратор и начальник команды отсудили у клуба в общей сложности 1,3 млн рублей. Затем в палату решения споров Российского футбольного союза пошли пятеро игроков омской команды. Организация обязала «Иртыш» выплатить им зарплату. Еще 11 спортсменов подали иски в суд.

В пресс-службе «Иртыша» категорически отрицают причастность Дмитрия Сычева к нынешней финансовой ситуации в клубе, относя ее к временам работы команды Валерия Петракова. В ближайшее время клуб обещает распространить официальный комментарий по поводу этой ситуации.

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