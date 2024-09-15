Как уточнил мэр Сергей Шелест, дополнительные машины станут курсировать в часы пик по утрам и вечерам.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале анонсировал запуск трех дополнительных автобусов № 64 от Главпочтамта до ЖК «Кристалл» на Левобережье. Транспорт станет курсировать в утренние и вечерние часы пик с отстоем вблизи площади Победы.

Тем самым власти намерены улучшить транспортную связь Левобережья с центром города в период продолжающейся реконструкции бульвара Архитекторов.

Реконструкция бульвара Архитекторов началась 18 сентября 2023 года. Срок завершения работ – 5 декабря 2024 года. В рамках проекта стоимостью 1,5 млрд рублей планировалась замена проезжей части, обустройство разворотной площадки для троллейбусов, а также расширение дороги до 4 полос.