Предприниматель рассказал о планах по развитию проекта. Он намерен сделать портал коммуникационной площадкой.
Инсайд «Омск-информа» о продаже сайта «БК55» известному в городе строителю, владельцу ресторана «Шато» Шамилю Шихмирзаеву получил официальное подтверждение. Сегодня утром на портале вышло интервью с новым владельцем «БК55». Предприниматель намерен сделать портал, который бы освещал актуальные проблемы, задачи и достижения предпринимательства.
– На сегодняшний день нам в городе не хватает издания, которое бы детально освещало актуальные проблемы, задачи и достижения предпринимательства. «БК55» может хорошо справиться с этой задачей, обеспечив профессиональный сбор/анализ новостной информации и объективную, честную подачу для умной и достаточно искушенной омской аудитории, – заявил Шамиль Шихмирзаев. – Важно развивать специальную платформу, на которой любой из них смог бы открыто выражать свою позицию и доносить ее и до жителей города, и до органов государственной и муниципальной власти.
Новый владелец ресурса планирует сохранить команду, занимающуюся развитием проекта.
– Я хочу, чтобы читатели благодарили за материалы в первую очередь сам сайт «БК55» и команду, занимающуюся работой на нем. Название и аутентичность издания должны остаться прежними – это весьма узнаваемый бренд в городе, и мы продолжим работать в таком виде. За всеми сотрудниками редакции сохраняются их рабочие места и зарплаты, в дальнейшем финансовая ситуация будет лишь улучшаться, – сообщил бизнесмен. – С журналистами и другими специалистами мы должны работать единой командой и смотреть в одну сторону, идти одной дорогой, никак по-другому это быть не может. Тогда у нас все получится.
Сделка по продаже сайта «БК55» произошла накануне.