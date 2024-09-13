Омск-Информ
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·Общество

Ученые надеются, что исследование позволит лучше установить дату основания Омска.

На территории «Омской крепости» у Тобольских ворот начались раскопки. Археологи вместе с волонтерами проводят разведывательные работы – точечные раскопки. Предполагается, что исследование позволит лучше узнать дату основания Омска.

– Задача – провести геофизику прибрежной зоны. Я хочу, если честно, найти «кораблик» – дощаник XVII века. Вот такие глобальные цели. Сейчас ищем, – рассказал «СуперОмску» старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров.

Этим летом в СМИ появилась информация о находке артефактов, которые свидетельствуют о том, что Омск мог быть основан гораздо раньше, чем принято считать. Ранее датой основания города считался 1716 год.

·Общество

Ученые надеются, что исследование позволит лучше установить дату основания Омска.

На территории «Омской крепости» у Тобольских ворот начались раскопки. Археологи вместе с волонтерами проводят разведывательные работы – точечные раскопки. Предполагается, что исследование позволит лучше узнать дату основания Омска.

– Задача – провести геофизику прибрежной зоны. Я хочу, если честно, найти «кораблик» – дощаник XVII века. Вот такие глобальные цели. Сейчас ищем, – рассказал «СуперОмску» старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Сергей Татауров.

Этим летом в СМИ появилась информация о находке артефактов, которые свидетельствуют о том, что Омск мог быть основан гораздо раньше, чем принято считать. Ранее датой основания города считался 1716 год.