Реклама в виде листовок на остановках считается незаконной.

Сегодня, 13 сентября, мэрия напомнила омичам, что за расклейку афиш и рекламы на остановках грозит штраф. Его размер варьируется от 2000 до 5000 рублей.

За порядком на остановках следят специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства. На балансе ведомства находятся 1200 остановок.

Уборка происходит каждый день. В основном рабочие подбирают мусор и очищают урны. Но иногда им приходится отмывать надписи и граффити, а также рекламные листовки и афиши.

С начала летнего сезона специалисты привели в порядок более 13 тыс. остановок в городе. Некоторые из них отмыли не один раз. В мэрии отметили, что одно испорченное стекло на остановке, по текущим расценкам, стоит около 13 тыс. рублей.