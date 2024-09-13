Это связано с перекрытием последнего участка бульвара Архитекторов, который реконструируют.

С понедельника, 16 сентября, в Омске перекроют для реконструкции участок бульвара Архитекторов от перекрестка с улицей Крупской до дома № 1/2. В связи с этим изменятся пять автобусных маршрутов.

Автобусы № 88 будут следовать по улицам 1-я Рыбачья – 3-я Островская – 3-я Енисейская – Конева через остановочный пункт «Строймаркет «Новосел» (в обратном направлении – по улице 3-я Енисейская через остановку «Торговый город») – 70 лет Октября – дублер улицы Дмитриева (в обратном направлении – улица Дмитриева) – Крупской до конечной остановки «По требованию» на Крупской.

Автобусы № 28 перестанут ездить по улицам 70 лет Октября, Дмитриева и дублеру улицы Дмитриева. Вместо этого они поедут по улицам Крупской – 3-я Островская – 3-я Енисейская через остановку «Каржас» и по мосту им. 60-летия Победы (метромост).

Автобусы № 410 также минуют улицы Крупской, Дмитриева и дублер улицы Дмитриева. Они поедут по улицам 70 лет Октября – Степанца – Перелета, далее – по утвержденной схеме.

Из схемы движения автобусов № 415 исключат остановки «Левобережный рынок», «Автовокзал», «Бульвар Зеленый», «Заречная». Вместо этого транспорт поедет по улицам 70 лет Октября – Степанца – Перелета – Шаронова – Крупской – Лукашевича, далее – по утвержденной схеме.

Автобусы № 424 будут следовать по кольцевой схеме: с моста им. 60-летия Победы (метромост) по улицам Конева – 70 лет Октября – Степанца – Перелета – Крупской – 3-я Островская – 3-я Енисейская и снова на мост.