Омск-Информ
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Вдоль бульвара Архитекторов появится длинная парковка почти на 50 машин. Ею сможет пользоваться и зоопарк «Вилла».

Администрация города ответила на претензии частного зоопарка «Вилла», расположенного в парке 300-летия Омска на Левобережье. Ранее директор учреждения Ксения Федорова записала обращение к властям с просьбой не закрывать въезд на задний двор зоопарка со стороны бульвара Архитекторов.

В рамках его реконструкции запланировано обустройство парковки на 49 единиц транспорта, часть этого пространства будет располагаться там, где сотрудники зоопарка завозили на территорию корма, инвентарь для ухода за животными и строительные материалы. Теперь это приходится делать с парковки у главного входа в парк со стороны улицы Ватутина, что вызывает трудности у представителей учреждения – Федорова заявила о транспортной изоляции популярного у омичей зоопарка.

– Основной подъезд к парку 300-летия Омска оборудован со стороны улицы Ватутина. Для организации бесперебойной работы и технического обслуживания службам крытого мини-зоопарка «Вилла» разрешен проезд по территории парка непосредственно к зданию, – отметили в департаменте информационной политики мэрии. – По информации специалистов бюджетного учреждения «Спортивный город», обслуживающего парк, никаких ограничений в доступе на территорию нет.

Что касается организации парковки вдоль бульвара Архитекторов, то она предусмотрена проектом реконструкции дороги, который прошел государственную экспертизу.

– Ранее здесь наблюдалась стихийная стоянка автотранспорта, в том числе в нарушение правил дорожного движения. На действия автовладельцев нередко обращали внимание жители ближайших домов. После завершении реконструкции дороги размещение автомобилей омичей, посещающих парк и зоопарк вместе с детьми, будет упорядочено, – подчеркнули в городской администрации.

Парковка будет располагаться максимально близко к входу в парк со стороны бульвара Архитекторов. Зоопарк находится буквально в пяти метрах от этого входа, так что его сотрудникам не придется носить тяжести за несколько сотен метров с улицы Ватутина либо ездить по просекам парка на машине.

Добавим, что аналогичная парковка на 37 единиц транспорта появится возле ТК «Тополиный». Дорогу по бульвару Архитекторов откроют до конца текущего года.

·Авто

Вдоль бульвара Архитекторов появится длинная парковка почти на 50 машин. Ею сможет пользоваться и зоопарк «Вилла».

Администрация города ответила на претензии частного зоопарка «Вилла», расположенного в парке 300-летия Омска на Левобережье. Ранее директор учреждения Ксения Федорова записала обращение к властям с просьбой не закрывать въезд на задний двор зоопарка со стороны бульвара Архитекторов.

В рамках его реконструкции запланировано обустройство парковки на 49 единиц транспорта, часть этого пространства будет располагаться там, где сотрудники зоопарка завозили на территорию корма, инвентарь для ухода за животными и строительные материалы. Теперь это приходится делать с парковки у главного входа в парк со стороны улицы Ватутина, что вызывает трудности у представителей учреждения – Федорова заявила о транспортной изоляции популярного у омичей зоопарка.

– Основной подъезд к парку 300-летия Омска оборудован со стороны улицы Ватутина. Для организации бесперебойной работы и технического обслуживания службам крытого мини-зоопарка «Вилла» разрешен проезд по территории парка непосредственно к зданию, – отметили в департаменте информационной политики мэрии. – По информации специалистов бюджетного учреждения «Спортивный город», обслуживающего парк, никаких ограничений в доступе на территорию нет.

Что касается организации парковки вдоль бульвара Архитекторов, то она предусмотрена проектом реконструкции дороги, который прошел государственную экспертизу.

– Ранее здесь наблюдалась стихийная стоянка автотранспорта, в том числе в нарушение правил дорожного движения. На действия автовладельцев нередко обращали внимание жители ближайших домов. После завершении реконструкции дороги размещение автомобилей омичей, посещающих парк и зоопарк вместе с детьми, будет упорядочено, – подчеркнули в городской администрации.

Парковка будет располагаться максимально близко к входу в парк со стороны бульвара Архитекторов. Зоопарк находится буквально в пяти метрах от этого входа, так что его сотрудникам не придется носить тяжести за несколько сотен метров с улицы Ватутина либо ездить по просекам парка на машине.

Добавим, что аналогичная парковка на 37 единиц транспорта появится возле ТК «Тополиный». Дорогу по бульвару Архитекторов откроют до конца текущего года.