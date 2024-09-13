Вдоль бульвара Архитекторов появится длинная парковка почти на 50 машин. Ею сможет пользоваться и зоопарк «Вилла».

Администрация города ответила на претензии частного зоопарка «Вилла», расположенного в парке 300-летия Омска на Левобережье. Ранее директор учреждения Ксения Федорова записала обращение к властям с просьбой не закрывать въезд на задний двор зоопарка со стороны бульвара Архитекторов.

В рамках его реконструкции запланировано обустройство парковки на 49 единиц транспорта, часть этого пространства будет располагаться там, где сотрудники зоопарка завозили на территорию корма, инвентарь для ухода за животными и строительные материалы. Теперь это приходится делать с парковки у главного входа в парк со стороны улицы Ватутина, что вызывает трудности у представителей учреждения – Федорова заявила о транспортной изоляции популярного у омичей зоопарка.

– Основной подъезд к парку 300-летия Омска оборудован со стороны улицы Ватутина. Для организации бесперебойной работы и технического обслуживания службам крытого мини-зоопарка «Вилла» разрешен проезд по территории парка непосредственно к зданию, – отметили в департаменте информационной политики мэрии. – По информации специалистов бюджетного учреждения «Спортивный город», обслуживающего парк, никаких ограничений в доступе на территорию нет.

Что касается организации парковки вдоль бульвара Архитекторов, то она предусмотрена проектом реконструкции дороги, который прошел государственную экспертизу.

– Ранее здесь наблюдалась стихийная стоянка автотранспорта, в том числе в нарушение правил дорожного движения. На действия автовладельцев нередко обращали внимание жители ближайших домов. После завершении реконструкции дороги размещение автомобилей омичей, посещающих парк и зоопарк вместе с детьми, будет упорядочено, – подчеркнули в городской администрации.

Парковка будет располагаться максимально близко к входу в парк со стороны бульвара Архитекторов. Зоопарк находится буквально в пяти метрах от этого входа, так что его сотрудникам не придется носить тяжести за несколько сотен метров с улицы Ватутина либо ездить по просекам парка на машине.

Добавим, что аналогичная парковка на 37 единиц транспорта появится возле ТК «Тополиный». Дорогу по бульвару Архитекторов откроют до конца текущего года.