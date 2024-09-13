Там, где был въезд на задний двор учреждения, теперь будут парковаться посетители парка 300-летия Омска.

Омский зоопарк «Вилла» в своих соцсетях опубликовал видеообращение, в котором руководитель учреждения Ксения Федорова выразила обеспокоенность усугубившейся транспортной изоляцией. Зоопарк находится на входе в парк 300-летия Омска со стороны бульвара Архитекторов, где ведется масштабная реконструкция дороги.

Ранее учреждение имело отдельный въезд на задний двор, чтобы позволяло оперативно завозить корм и инвентарь для ухода за животными. Теперь же выясняется, что на этом месте оборудовали парковку для посетителей парка.

– Уже 9 месяцев мы находимся в режиме транспортной изоляции в связи с реконструкцией бульвара Архитекторов. По проекту, который мы видели на начальном этапе реконструкции, въезд в зоопарк должен был быть асфальтирован, чему мы несказанно были рады – хоть какая-то помощь со стороны властей. Однако буквально вчера мы выяснили, что въезд на задний двор зоопарка решили перекрыть бордюрами и парковкой, – рассказала Ксения Федорова.

По ее словам, руководство и сотрудники зоопарка уже почти год в ручном режиме носят корм для животных с главного входа в парк со стороны улицы Ватутина, перевозят мусор на своих машинах, а также доставляют строительные материалы.

– Мы почти год носим на руках овощи для животных от ближайших парковок, завозим строительные материалы по воздуху, вывозим мусор на своей машине, – отметила руководитель зоопарка.

Ксения Федорова просит мэрию оставить возможность заезда на территорию зоопарка со стороны бульвара Архитекторов. «Омск-информ» обратился в городскую администрацию за получением комментария.