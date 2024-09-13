Омск-Информ
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·Общество

Сегодня ночью выбросы будут плохо рассеиваться из-за погоды.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омске снова ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они начнутся в 22:00 и завершатся в 10:00. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается повышенный.
Отметим, что вчера в Омске также был повышенный уровень загрязнения. Концентрация сероводорода в Кировском округе в 1,8 раза превысила предельно допустимую. В Октябрьском округе выявили 1,7 ПДК формальдегида.
·Общество

Сегодня ночью выбросы будут плохо рассеиваться из-за погоды.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омске снова ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они начнутся в 22:00 и завершатся в 10:00. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха в Омске ожидается повышенный.
Отметим, что вчера в Омске также был повышенный уровень загрязнения. Концентрация сероводорода в Кировском округе в 1,8 раза превысила предельно допустимую. В Октябрьском округе выявили 1,7 ПДК формальдегида.