Омск-Информ
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·Общество

Ее уровень едва достигнет G1.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря в Омске ожидается не только сегодня, но и завтра. В субботу она продлится с 09:00 до 15:00, еще до 18:00 магнитосфера останется возбужденной.
По прогнозу специалистов, завтрашняя буря будет слабей сегодняшней. Ее уровень едва достигнет G1. Это означает слабую бурю.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс увидеть полярное сияние.
·Общество

Ее уровень едва достигнет G1.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря в Омске ожидается не только сегодня, но и завтра. В субботу она продлится с 09:00 до 15:00, еще до 18:00 магнитосфера останется возбужденной.
По прогнозу специалистов, завтрашняя буря будет слабей сегодняшней. Ее уровень едва достигнет G1. Это означает слабую бурю.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс увидеть полярное сияние.