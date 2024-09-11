Омск-Информ
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·Общество

Она ожидается в конце рабочей недели.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз магнитных бурь на эту неделю. Сегодняшняя буря продлится в Омске до 12:00, а не до 15:00, как сообщалось ранее.
В пятницу, 13 сентября, омичей ждет еще одна буря. С 00:00 магнитосфера возбудится до уровня G1 (слабая буря). К 07:00 она достигнет уровня G2 (средняя буря). Закончится буря около 21:00.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс увидеть полярное сияние.
·Общество

Она ожидается в конце рабочей недели.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнила прогноз магнитных бурь на эту неделю. Сегодняшняя буря продлится в Омске до 12:00, а не до 15:00, как сообщалось ранее.
В пятницу, 13 сентября, омичей ждет еще одна буря. С 00:00 магнитосфера возбудится до уровня G1 (слабая буря). К 07:00 она достигнет уровня G2 (средняя буря). Закончится буря около 21:00.
Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс увидеть полярное сияние.