Омск-Информ
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·Общество

Он участвовал в спецоперации около восьми месяцев.
На СВО погиб житель Усть-Ишимского района Омской области Сергей Эшметов. Он получил смертельное ранение 1 августа.
Как сообщает администрация района, 47-летний токарь ушел на СВО добровольцем 9 декабря. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили орденом Мужества посмертно.
Прощание с бойцом состоится сегодня в 13:00 у памятника Солдату в Усть-Ишиме.
1004
·Общество

Он участвовал в спецоперации около восьми месяцев.
На СВО погиб житель Усть-Ишимского района Омской области Сергей Эшметов. Он получил смертельное ранение 1 августа.
Как сообщает администрация района, 47-летний токарь ушел на СВО добровольцем 9 декабря. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили орденом Мужества посмертно.
Прощание с бойцом состоится сегодня в 13:00 у памятника Солдату в Усть-Ишиме.
1004