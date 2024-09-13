Причиной вызова санитарной авиации стало падение мужчины со второго этажа. К этому приложила руку его знакомая.

32-летняя жительница Омской области по решению суда заплатит более 700 тыс. рублей за то, что столкнула с лестницы своего знакомого. Мужчина получил тяжелые травмы, его пришлось доставлять в Омск вертолетом санитарной авиации и буквально вытаскивать с того света.

Инцидент произошел в июле в двухэтажном многоквартирном доме райцентра Крутинка. Местная жительница распивала алкоголь в квартире знакомого, компанию им составил приятель хозяина жилища. Между гостями произошла ссора, и женщина начала выгонять мужчину из квартиры его друга. Последнему это не понравилось, и он вступился за приятеля. В какой-то момент все трое оказались на лестничной площадке второго этажа. Хозяин квартиры стоял спиной к лестнице, и гостья неожиданно толкнула его в грудь.

– В результате мужчина упал вниз и не менее 2 раз ударился головой, получив тяжкие телесные повреждения, – сообщили в областной прокуратуре.

Для спасения пострадавшего в Крутинку был направлен вертолет санитарной авиации, который доставил мужчину в одну из больниц Омска, где он проходил длительное лечение.

На буйную в состоянии опьянения женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также по решению суда сельчанка заплатит более 700 тыс. рублей, в том числе компенсацию морального вреда (250 тыс.), стоимость санполета (280 тыс.) и расходы на лечение (около 180 тыс. рублей).