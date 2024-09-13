Омские участники вошли в состав импровизированного российско-белорусского ансамбля на международном фестивале Kustendorf CLASSIC. Вместе с другими музыкантами они исполнили сербскую народную песню «Тамо далеко».

Ярким выступлением молодых музыкантов из Омска завершился фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC, который традиционно проходит в Дрвенграде – сербской этнодеревне выдающегося режиссера Эмира Кустурицы. Вокалисты Артем Мартиросян, Алена Тульникова и пианист Сергей Баженов исполнили известную в Сербии народную песню «Тамо далеко». Для исполнения песни был создан импровизированный российско-белорусский вокально-инструментальный ансамбль под руководством председателя жюри фестиваля, дирижера Михаила Голикова. Совместным выступлением музыканты поблагодарили сербскую аудиторию за радушие и гостеприимство.

Фестиваль классической музыки Kustendorf CLASSIC проходит с 2013 года при поддержке компании «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города». Цель проекта – укрепление культурных связей и создание возможностей для творческой реализации молодых музыкантов из Сербии, России и Белоруссии.

– Этот фестиваль – продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет, благодаря нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене, – отметил основатель фестиваля Эмир Кустурица.

В этом году фестиваль собрал 37 молодых музыкантов из трех стран, а его почетным гостем стал министр культуры Сербии Никола Селакович. Участники конкурсной программы выступили в четырех направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты. В качестве наград победители получили золотую, серебряную и бронзовую матрешки, специально созданные российскими мастерами. Образ матрешки символизирует единство славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями. И одна из матрешек – серебряная – уехала в Омск. Этим призом награжден пианист Сергей Баженов.

– Участвовать в фестивале Kustendorf CLASSIC я приехал во второй раз. Сначала, признаюсь, сомневался, думал, что недостаточно подготовился. Но после собственного сольного концерта в Омске решил ехать – была не была. Созвонился со своим преподавателем, мы подали заявку. И когда я готовился к госэкзаменам, пришло сообщение о том, что отбор я прошел. Так оказался в Дрвенграде снова. Мне здесь очень нравится: красивые места, тепло, лето даже в сентябре. Все ребята-участники талантливые, добрые и отзывчивые. Оригинальные по характеру, со всеми интересно общаться. И, конечно, было очень приятно оказаться на одной сцене с Эмиром Кустурицей – не просто выдающимся режиссером и известным музыкантом, а человеком, который прикладывает огромные усилия к развитию и сохранению российской и сербской культур, – поделился эмоциями серебряный призер.

Добавим, что золотая матрешка досталась скрипачу из Белграда Матии Спасоевичу, а бронзовая – минскому саксофонисту Дмитрию Шувалову.