Омск-Информ
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·Общество

Капитальный ремонт путей на Челюскинцев еще не закончили.
Как сообщает департамент транспорта, в Амурском поселке в Омске запланировали продолжение капитального ремонта трамвайных путей. В связи с этим маршруты трамваев № 1, 4 и 7 снова будут ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Расписание ограничений:
  • с 20:30 16 сентября до 5:30 17 сентября; 
  • с 20:30 18 сентября до 5:30 19 сентября; 
  • с 20:30 20 сентября до 5:30 21 сентября.
Напомним, пути ремонтируют на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.
·Общество

Капитальный ремонт путей на Челюскинцев еще не закончили.
Как сообщает департамент транспорта, в Амурском поселке в Омске запланировали продолжение капитального ремонта трамвайных путей. В связи с этим маршруты трамваев № 1, 4 и 7 снова будут ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Расписание ограничений:
  • с 20:30 16 сентября до 5:30 17 сентября; 
  • с 20:30 18 сентября до 5:30 19 сентября; 
  • с 20:30 20 сентября до 5:30 21 сентября.
Напомним, пути ремонтируют на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.