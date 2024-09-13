Омск-Информ
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·Общество

Оно случилось благодаря магнитной бури, класс которой достиг G3 (сильная буря).
Минувшей ночью жители Омской области снова наблюдали полярное сияние. Фотографии явления опубликовал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.
– Магнитная буря достигла класса G3. Вблизи Омска облачно, группа любителей астрономии в облаках. В Знаменском ясно и увидели полярки, – рассказал Крупко.
Отметим, что, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в Омске также в конце сентября. Есть вероятность новых полярных сияний.
·Общество

Оно случилось благодаря магнитной бури, класс которой достиг G3 (сильная буря).
Минувшей ночью жители Омской области снова наблюдали полярное сияние. Фотографии явления опубликовал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.
– Магнитная буря достигла класса G3. Вблизи Омска облачно, группа любителей астрономии в облаках. В Знаменском ясно и увидели полярки, – рассказал Крупко.
Отметим, что, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в Омске также в конце сентября. Есть вероятность новых полярных сияний.