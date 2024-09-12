Омск-Информ
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·Общество

Ведомство провело лабораторную проверку.

Сегодня, 12 сентября, на заводе Омсктрансмаш произошел пожар. Специалисты омского Роспотребнадзора проверили качество воздуха после инцидента.

Проверку проводил Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области. Замеры для лабораторного анализа воздуха сделали на территории ближайшего микрорайона у завода.

Проверка не нашла загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Замеры показали, что концентрация акролеина, оксида углерода, двуокиси серы, фенола, оксида азота, диоксида азота и взвешенных веществ соответствует норме.

·Общество

Ведомство провело лабораторную проверку.

Сегодня, 12 сентября, на заводе Омсктрансмаш произошел пожар. Специалисты омского Роспотребнадзора проверили качество воздуха после инцидента.

Проверку проводил Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области. Замеры для лабораторного анализа воздуха сделали на территории ближайшего микрорайона у завода.

Проверка не нашла загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Замеры показали, что концентрация акролеина, оксида углерода, двуокиси серы, фенола, оксида азота, диоксида азота и взвешенных веществ соответствует норме.