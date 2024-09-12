В Омске ищут подрядчиков, которые займутся ремонтом.

Омское бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» ищет подрядчиков для ремонта дорог, которые находятся на территории двух кладбищ. Речь идет о Ново-Южном и Северо-Восточном кладбищах.

Один из аукционов сейчас находится на этапе подачи заявок, другой – на этапе работы комиссии. От победителей торгов потребуется, чтобы они выполнили работы в течение 15 дней с даты заключения контракта.

На ремонт дорог на Ново-Южном кладбище собираются потратить 2,2 млн рублей. Что касается Северо-Восточного кладбища, то на ремонт дорог направят 1,5 млн рублей. Общая начальная стоимость контрактов составила 3,7 млн рублей.