Омск-Информ
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·Происшествия

На ликвидацию возгорания ушло почти три часа.

Спасатели рассказали о последствиях сегодняшнего крупного пожара на Омсктранcмаше. О возгорании стало известно в 12:55. Эффектные снимки и видео черных завес плотного дыма быстро заполонили соцсети. Позже губернатор Виталий Хоценко и пресс-служба завода подтвердили факт пожара. Возгорание произошло на крыше одного из цехов предприятия во время ремонта. Полыхал битум. Сообщается, что всех работников предприятия эвакуировали.

На месте работали 61 спасатель и 18 единиц техники. Спустя почти три часа было ликвидировано открытое горение. А в 15:48 весь пожар. Никто не пострадал.

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·Происшествия

На ликвидацию возгорания ушло почти три часа.

Спасатели рассказали о последствиях сегодняшнего крупного пожара на Омсктранcмаше. О возгорании стало известно в 12:55. Эффектные снимки и видео черных завес плотного дыма быстро заполонили соцсети. Позже губернатор Виталий Хоценко и пресс-служба завода подтвердили факт пожара. Возгорание произошло на крыше одного из цехов предприятия во время ремонта. Полыхал битум. Сообщается, что всех работников предприятия эвакуировали.

На месте работали 61 спасатель и 18 единиц техники. Спустя почти три часа было ликвидировано открытое горение. А в 15:48 весь пожар. Никто не пострадал.

2806