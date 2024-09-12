На них пока нет денег.

Сегодня, 12 сентября, в Омском городском совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты рассмотрят вопрос включения объектов в проект адресной инвестиционной программы на 2025 год.

Администрация предложила включить в перечень 43 дороги, одну ливневку и один водопровод и не включать детские сады, которые планировалось построить в рамках национального проекта «Демография». Речь о детских садах на улицах Нейбута, Дмитриева, Пригородная, в ЖК «Суворовская усадьба», в Порт-Артуре и в ЖК «Садовый». На них не выделили средства, которые омские власти ждали из федерального бюджета.

Отметим, что в планах осталось строительство детсадов в рамках муниципальной программы «Развитие образования». Это детсады на проспекте Мира, улице Успешной, в Амурском-2 и в Центральном округе (адрес не указан). Средства на них появятся с 2025 по 2027 год.