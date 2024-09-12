Омск-Информ
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·Общество

До похолодания осталась пара дней.
После потепления, которое достигнет пика в +23 градуса в пятницу, 13 сентября, в Омской области начнется похолодание. По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу температура в регионе понизится до +17...+22. Местами пойдут слабые дожди. Порывы ветра могут достигать 6–11 м/с.
В воскресенье днем будет только +12...+17 градусов. Местами снова ожидаются небольшие дожди. Синоптики также обещают усиление ветра до 8–13 м/с.
По данным открытых источников, в Омске будет до +21 в пятницу, +20 в субботу и +15 в воскресенье. В начале новой рабочей недели температура понизится до +12.
·Общество

До похолодания осталась пара дней.
После потепления, которое достигнет пика в +23 градуса в пятницу, 13 сентября, в Омской области начнется похолодание. По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу температура в регионе понизится до +17...+22. Местами пойдут слабые дожди. Порывы ветра могут достигать 6–11 м/с.
В воскресенье днем будет только +12...+17 градусов. Местами снова ожидаются небольшие дожди. Синоптики также обещают усиление ветра до 8–13 м/с.
По данным открытых источников, в Омске будет до +21 в пятницу, +20 в субботу и +15 в воскресенье. В начале новой рабочей недели температура понизится до +12.