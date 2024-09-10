Омск-Информ
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·Общество

Этой отметки температура достигнет к концу недели.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС уточнили прогноз погоды. Сегодня ночью местами в Омской области ожидается туман. Температура воздуха составит +2...+7 градусов, но может понижаться до 0...–5.
Несмотря на ночные заморозки, завтра днем температура воздуха в Омской области поднимется до +15...+20 градусов. Скорость ветра будет достигать 5–10 м/c.
Днем в четверг потеплеет до +16...+21 градуса. В пятницу ожидается +18...+23 градуса. Осадков со среды по пятницу не ожидается.
По данным открытых интернет-источников, температура в Омске в пятницу поднимется до +22. 
1137
·Общество

Этой отметки температура достигнет к концу недели.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС уточнили прогноз погоды. Сегодня ночью местами в Омской области ожидается туман. Температура воздуха составит +2...+7 градусов, но может понижаться до 0...–5.
Несмотря на ночные заморозки, завтра днем температура воздуха в Омской области поднимется до +15...+20 градусов. Скорость ветра будет достигать 5–10 м/c.
Днем в четверг потеплеет до +16...+21 градуса. В пятницу ожидается +18...+23 градуса. Осадков со среды по пятницу не ожидается.
По данным открытых интернет-источников, температура в Омске в пятницу поднимется до +22. 
1137