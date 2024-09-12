Омск-Информ
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·Общество

Прошлогодние рекорды рыбак не побил, но рекорд прошлого месяца оставил позади.
Рыбак Сергей Шевченко поймал в Иртыше в Тевризском районе щуку весом больше 9 кг. Об этом он рассказал в паблике «Рыбалка в Омске».
Ранее другой житель Омской области поймал в Большереченском районе щуку весом около 4 кг. А в прошлом году вес самых крупных пойманных омичами рыб достигал 12–13 кг.
·Общество

Прошлогодние рекорды рыбак не побил, но рекорд прошлого месяца оставил позади.
Рыбак Сергей Шевченко поймал в Иртыше в Тевризском районе щуку весом больше 9 кг. Об этом он рассказал в паблике «Рыбалка в Омске».
Ранее другой житель Омской области поймал в Большереченском районе щуку весом около 4 кг. А в прошлом году вес самых крупных пойманных омичами рыб достигал 12–13 кг.