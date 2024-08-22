Омск-Информ
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·Общество

Один из рыболовов поймал на крючок большую щуку.
Житель Омской области поймал в Большереченском районе щуку весом около 4 кг. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
– Ездили с ночевкой за Большеречье, цель – поймать трофейного щукана, но клевали в основном килошки, были безжалостно утоплены, – поделился Виталий в паблике «Рыбалка в Омске».
Отметим, что в прошлом году омичи также ловили больших щук. Вес самых крупных из них, пойманных в основном осенью, достигал 12-13 кг.
1959
·Общество

Один из рыболовов поймал на крючок большую щуку.
Житель Омской области поймал в Большереченском районе щуку весом около 4 кг. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
– Ездили с ночевкой за Большеречье, цель – поймать трофейного щукана, но клевали в основном килошки, были безжалостно утоплены, – поделился Виталий в паблике «Рыбалка в Омске».
Отметим, что в прошлом году омичи также ловили больших щук. Вес самых крупных из них, пойманных в основном осенью, достигал 12-13 кг.
1959