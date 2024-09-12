Омск-Информ
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·Общество

Среди ОРВИ лидируют риновирусы и COVID-19.
Роспотребнадзор опубликовал данные о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области за последнюю неделю. С 2 по 8 сентября жители региона болели:
  • риновирусами – 50 %,
  • коронавирусом (COVID-19) – 25 %
  • вирусами парагриппа – 8,3 %,
  • аденовирусами – 8,3 %,
  • сезонными коронавирусами – 8,3%.
Отметим, что с 2 по 8 сентября в Омской области зафиксировали 377 случаев заражения коронавирусом. Это на 27,4 % больше, чем неделей ранее.
·Общество

Среди ОРВИ лидируют риновирусы и COVID-19.
Роспотребнадзор опубликовал данные о заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Омской области за последнюю неделю. С 2 по 8 сентября жители региона болели:
  • риновирусами – 50 %,
  • коронавирусом (COVID-19) – 25 %
  • вирусами парагриппа – 8,3 %,
  • аденовирусами – 8,3 %,
  • сезонными коронавирусами – 8,3%.
Отметим, что с 2 по 8 сентября в Омской области зафиксировали 377 случаев заражения коронавирусом. Это на 27,4 % больше, чем неделей ранее.