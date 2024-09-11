Омск-Информ
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·Общество

За неделю диагноз подтвердили у 377 человек.
С 2 по 8 сентября в Омской области зафиксировали 377 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, Показатель заболеваемости за неделю вырос на 27,4 %.
Отметим, что в пик COVID-19 в Омской области выявляли в сутки около тысячи случаев заражения. Большинство пациентов при этом лечились дома.
·Общество

За неделю диагноз подтвердили у 377 человек.
С 2 по 8 сентября в Омской области зафиксировали 377 случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, Показатель заболеваемости за неделю вырос на 27,4 %.
Отметим, что в пик COVID-19 в Омской области выявляли в сутки около тысячи случаев заражения. Большинство пациентов при этом лечились дома.