Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

В апреле вынесен приговор омичу по статье 210.1 УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как уточнили в суде, фигурант, занимавший криминальную должность «смотрящего» и высшее положение в преступной иерархии на территории региона, вместе с четырьмя товарищами похитил предпринимателя. Инцидент произошел прямо в отделении банка, где у бизнесмена вымогали деньги.

Суд назначил лидеру группы 11 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Его трем сообщникам – от 6 до 7 лет лишения свободы в колонии особого и строгого режима. Одному из соучастников суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Обвиняемые подали жалобу в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске. Но ее оставили без удовлетворения. Приговор вступил в силу.