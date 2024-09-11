Омск-Информ
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·Образование

Образовательный процесс приостановили в двух школах и четырех детских садах.

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ начали закрывать детские сады и школы.

По информации пресс-службы мэрии, на 11 сентября образовательный процесс приостановлен в двух школах – шесть классов (140 человек) и четырех детских садах – пять групп (128 человек).

Отметим, что в регионе отмечается и рост заболеваемости коронавирусом.

·Образование

Образовательный процесс приостановили в двух школах и четырех детских садах.

В Омске из-за роста заболеваемости ОРВИ начали закрывать детские сады и школы.

По информации пресс-службы мэрии, на 11 сентября образовательный процесс приостановлен в двух школах – шесть классов (140 человек) и четырех детских садах – пять групп (128 человек).

Отметим, что в регионе отмечается и рост заболеваемости коронавирусом.