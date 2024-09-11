Реже всего это делают Водолеи.

Продажи ювелирных изделий со знаками зодиака в первой половине года увеличились на 13 %. При этом в Омской области их покупали только женщины.

По данным аналитических данных Sokolov, среди жительниц Омска особой популярностью пользуются украшения с Рыбами. На втором месте - Скорпион, на третьем — Близнецы. Отметим, что Раки, Львы и Водолеи пользуются наименьшей популярностью.

На 82 % выросли продажи изделий со знаком Весов, на 72 % - со знаком Скорпиона, на 36 % - со знаком Льва.