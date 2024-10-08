Омск-Информ
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·Общество

К ним относятся Овны, Рыбы и Тельцы.
«Национальная Лотерея» провела исследование и выяснила, какие знаки зодиака чаще становятся лотерейными миллионерами. По количеству выигрышей более 1 млн рублей за последние два года лидируют Овны, Рыбы и Тельцы.
– Удача при игре в лотерею может быть связана с тем, что Овны отличаются амбициозностью, Рыбы – интуицией, а Тельцы – трудолюбием и практичностью, – сообщает «Национальная Лотерея».
Однако это вовсе не означает, что миллионы рублей не могут выиграть представители других знаков зодиака.
·Общество

К ним относятся Овны, Рыбы и Тельцы.
«Национальная Лотерея» провела исследование и выяснила, какие знаки зодиака чаще становятся лотерейными миллионерами. По количеству выигрышей более 1 млн рублей за последние два года лидируют Овны, Рыбы и Тельцы.
– Удача при игре в лотерею может быть связана с тем, что Овны отличаются амбициозностью, Рыбы – интуицией, а Тельцы – трудолюбием и практичностью, – сообщает «Национальная Лотерея».
Однако это вовсе не означает, что миллионы рублей не могут выиграть представители других знаков зодиака.