На следующей неделе отключения планируются на Менделеева, Бархатовой, Красном Пути и других улицах.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на следующую неделю. В связи с этим в некоторых домах Омска ожидаются отключения воды.
Отключения с 11:00 до 17:00 18 сентября:
- Малоивановская, 3, к. 1;
- 6-я Северная, 7;
- 7-я Северная, 5;
- Волховстроя, 23, 57, 94;
- Красный Путь, 72, 74, 80в.
Отключения с 02:00 18 сентября до 01:00 19 сентября:
- Заозерная, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11/1 (с прилегающими киосками 9б, к. 4; 9б, к. 11; 11/1, литера А; 11/1д, 11/1и, 11/1е, 11д, 11д/1; 11, к. 3; 11/3, 11/16, 11/19, 11/1к, 11/14а, 11/14б), 11а, 11б, 11в, 11г, 13а, 13/1, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/5а, 17, 17а, 19а; 23, к. 1; 32, к. 3; 32/5;
- Тюленина, 5в, 11, 12, 13, 14, 15, 18;
- Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42; 42, к. 1; 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48;
- Бархатовой, 6г;
- Менделеева, 23, 23а, 25, 25а, 27, 32б, 33.