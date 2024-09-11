Омск-Информ
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·Общество

Он прослужил по контракту четыре месяца.
Администрация Троицкого сельского поселения сообщила о гибели на СВО 33-летнего Константина Кедикова. Он получил смертельное ранение 3 августа.
Константин окончил Омский колледж профессиональных технологий. Работал водителем на маршруте 294. Он ушел на СВО по контракту 3 апреля. Прошел два боевых задания. Во время третьего получил ранение. У мужчины осталось два сына.
Прощание с Константином состоится 12 сентября в 11:00 в ДК села Троицкого по адресу: Новая, 36а.
1195
·Общество

Он прослужил по контракту четыре месяца.
Администрация Троицкого сельского поселения сообщила о гибели на СВО 33-летнего Константина Кедикова. Он получил смертельное ранение 3 августа.
Константин окончил Омский колледж профессиональных технологий. Работал водителем на маршруте 294. Он ушел на СВО по контракту 3 апреля. Прошел два боевых задания. Во время третьего получил ранение. У мужчины осталось два сына.
Прощание с Константином состоится 12 сентября в 11:00 в ДК села Троицкого по адресу: Новая, 36а.
1195