Омск-Информ
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·Общество

Это произошло из-за утреннего закрытия воздушного пространства.
Сегодня, 10 сентября, самолет Омск – Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно сел в Нижнем Новгороде. Причиной стало временное ограничение на полеты над столицей.
Это произошло в 07:23 по московскому времени. Из Нижнего Новгорода в Москву, по данным Омского аэропорта, самолет отправился в 8:26.
Отметим, что этот самолет должен был вылететь из Омска в 06:30 и прибыть в столицу в 7:15 (время местное).
·Общество

Это произошло из-за утреннего закрытия воздушного пространства.
Сегодня, 10 сентября, самолет Омск – Москва авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно сел в Нижнем Новгороде. Причиной стало временное ограничение на полеты над столицей.
Это произошло в 07:23 по московскому времени. Из Нижнего Новгорода в Москву, по данным Омского аэропорта, самолет отправился в 8:26.
Отметим, что этот самолет должен был вылететь из Омска в 06:30 и прибыть в столицу в 7:15 (время местное).