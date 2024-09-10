Утром московские аэропорты не принимали самолеты.

В Москве ввели временные ограничения на полеты. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно не принимают самолеты.

– Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют ВС с 01:17 мск; Жуковский – с 01:46 мск, – говорится в сообщении Росавиации.

В связи с этим некоторые омичи также не смогли вовремя долететь до столицы. «Уральские авиалинии» сообщили о вынужденном приземлении на запасных аэродромах и задержках рейсов. Самолет авиакомпании из Омска вылетел вместо 06:30 в 08:26.

Из Омска не смог вовремя вылететь рейс в Москву также авиакомпании S7. Его перенесли с 06:50 на 09:12.

Ограничения сняли около 11:00. По данным Росавиации, в период временного закрытия аэропортов на запасные аэродромы ушло 48 рейсов.