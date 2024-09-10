В зоне риска подтопления находятся 34 дома. Вопрос водоотведения контролируется главой района Геннадием Долматовым.

Сегодня, 10 сентября, начались работы по устройству водоотводной траншеи с бруствером – выкопано 100 м траншеи глубиной 1 м. Представители администрации района во главе с Геннадием Долматовым вместе с инициативной группой жителей работал в деревне Ульяновке Богословского поселения и селе Морозовка Омского района.

Напомним, что в деревне Ульяновке в зоне риска подтопления находятся 34 жилых дома. Благодаря своевременным мерам, удалось провести геодезические работы. Завтра будут привлекать дополнительно технику, чтобы ускорить этот процесс.

Подготовлены два пункта временного размещения на случай эвакуации.

В целях предотвращения затопления Ульяновки необходимо выкопать 600 м траншеи и отсыпать 300 м дороги от въезда в населенный пункт до улицы Лесной.

Что касается Морозовки, здесь совместно с администрацией поселения и специалистами МУП «СКБУ» было проведено комиссионное обследование улиц по факту повышения уровня грунтовых вод.

По результатам обследования выявлено, что в связи с низкой пропускной способностью дренажных канав и ливневой канализации вдоль межквартальных проездов произошло подтопление части земельных участков в селе Морозовка.

В июле 2024 года в селе Морозовка были проведены земляные работы по очистке и углублению дренажных канав вдоль проездов для снижения уровня грунтовых вод.

Население было проинформировано о необходимости надлежащего содержания прилегающей территории к многоквартирным и индивидуальным жилым домам, в рамках исполнения Правил благоустройства Морозовского сельского поселения.

Администрацией района совместно с МУП «СКБУ» было также проведено обследование сетей и сооружений канализации, составлены дефектные ведомости, произведен расчет затрат на выполнение ремонтных работ и приобретено новое насосное оборудование.

В настоящее время вопрос водоотведения с территории села Морозовка находится на постоянном контроле в администрации района.