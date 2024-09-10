Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Артуру Мухомедьярову было 22 года.

В минувшую пятницу в Калачинске простились с 22-летним уроженцем Новосибирской области Артуром Мухомедьяровым. Родные ничего не знали о нем с 1 июня, с этого момента боец перестал выходить на связь.

По данным главы Павловской сельской администрации Венгеровского района Новосибирской области Екатерины Чернякиной, Артур погиб 12 июня. Молодой человек окончил Венгеровскую школу. После этого семья переселилась в Омскую область. У юноши остались мама и бабушка, он не успел обзавестись семьей.

·Общество

Артуру Мухомедьярову было 22 года.

В минувшую пятницу в Калачинске простились с 22-летним уроженцем Новосибирской области Артуром Мухомедьяровым. Родные ничего не знали о нем с 1 июня, с этого момента боец перестал выходить на связь.

По данным главы Павловской сельской администрации Венгеровского района Новосибирской области Екатерины Чернякиной, Артур погиб 12 июня. Молодой человек окончил Венгеровскую школу. После этого семья переселилась в Омскую область. У юноши остались мама и бабушка, он не успел обзавестись семьей.