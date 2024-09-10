Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мужчина сбил женщину на пешеходном переходе.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего омича. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. 
Авария произошла утром 17 января. Мужчина ехал на грузовой «Газели» по улице Иртышской и сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Омичка впала в кому на несколько месяцев, после чего скончалась, не приходя в сознание.
Отметим, что водитель признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Водителю грозил до 5 лет лишения свободы.
·Происшествия

Мужчина сбил женщину на пешеходном переходе.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего омича. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. 
Авария произошла утром 17 января. Мужчина ехал на грузовой «Газели» по улице Иртышской и сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Омичка впала в кому на несколько месяцев, после чего скончалась, не приходя в сознание.
Отметим, что водитель признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Водителю грозил до 5 лет лишения свободы.